Крестьянское хозяйство как реальный национальный проект

Известный предприниматель Герман Стерлигов, ушедший в свое время в сельское хозяйство, рассказал об особенностях предпринимательства на селе. По его словам, натуральные продукты имеют достаточно хороший спрос в мегаполисах. Продукты агрохолдингов гораздо худшего качества, потому что эти предприятия живут на кредиты от банков и используют регламентированные технологии, которые должны увеличивать прибыль от продаж. Банки, по словам Стерлигова, являются "системными убийцами" натурального сельского хозяйства.

Предприниматель считает, что в деревне следует делать ставку на людей, которые ведут свои маленькие крестьянские хозяйства. Если, конечно, потребитель хочет получать натуральную пищу (потребитель, может и хочет, да кто его спрашивает? – ред.). Данные подходы касаются, в том числе и производства молока. Если у предприятия несколько тысяч коров - это означает, что доить их вручную невозможно. Однако, если используется специальное оборудование, при котором оно дезинфицируется химическими составами, говорить о том, что такое молоко натуральное, принципиально не верно.

Почему натуральные продукты по цене столь дороги? Герман Стерлигов связывает это с тем, что в России мало крестьян. Он считает, что чем больше будет мелких крестьянских хозяйств, работающих на продажу, тем дешевле эта продукция будет для покупателя. Жителей деревни Стерлигов делит на две категории: "хозяев" и "батраков". При этом, по его словам, работников принципиально не может быть меньше, чем хозяев. Предприниматель призывает молодежь больше трудиться, а не заниматься "имитацией с высшим образованием".

Герман Стерлигов отмечает, что создание личных крестьянских хозяйств может быть привлекательным проектом именно для работящей молодежи, которая хочет развиваться на своей земле именно как хозяева. Системной проблемой на селе является конкуренция крупных сельскохозяйственных предприятий и мелких крестьянских хозяйств, при которой "ненатуральный продукт" крупного производителя "перебивает" натуральный продукт мелкого частника. Кроме того, следует серьезно подходить к природным условиям и развивать те направления, которые наиболее рентабельны для конкретной местности и климатических условий.

Обратим внимание, что Россия когда-то была аграрной страной, и даже при тех технологиях население справлялось (если хотело). В настоящее время Российская Федерация занимает одно из последних мест в СНГ по доле своего сельского населения. Лишь около 25% граждан РФ постоянно проживает в деревне. С учетом деиндустриализации в городах после распада Советского Союза, это выглядит при здравом рассмотрении как признак национальной катастрофы.

Огромные еще сильнее пустеющие территориальные пространства при распухающих "резиновых городах" в рамках развития «цивилизации торговых центров» и господства ростовщического капитала. Пустеющая деревня, отправляющая своих выходцев в города на скудные заработки при общих увеличивающихся миграционных потоках. Дальнейшее сокращение сельского населения (и понижение его качества) влияет на стратегическую устойчивость российского государства самым непосредственным образом.