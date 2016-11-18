«Банкстеры» и «корпоратократы»

Оказалось, что внимание к выборам американского президента после их окончания, скорее, даже усилилось. Известный публицист Андрей Фурсов считает, что результат выборов президента США - это выбор системы. Интересы влиятельной части американской и мировой правящих групп совпали (в данном случае) с желаниями части американского общества (в основном это белые из среднего слоя). Это попытка перейти от чисто либерального проекта (американского и мирового общества) и Трамп в данном случае - символ возможных перемен.

Кроме того, это попытка вернуть "на землю" западный правящий слой, который явно оторвался от остального населения планеты. Трамп в этом смысле "идеальный кандидат" для воплощения "иной модели". Он нарушает прежние правила и это нравится здоровой части американского общества. Конечно же "одиночка Трамп", никакой не одиночка, а представитель определенной модели политической машины. Как и во многих других "развитых странах", по мнению Андрея Фурсова, в основе политической конкуренции в США лежат отличающиеся интересы "банкстеров" и "корпоратократов".

Банкстеры любой ценой стараются сохранить вульгарную глобализацию, обеспечить позиции доллара и гегемонию США в том виде, в котором она сложилась после распада Советского Союза. Корпоратократов, живущих в "реальной экономике" такая стратегия уже не устраивает. Клинтоны исторически связаны с Рокфеллерами, а Трамп - это, по-видимому, Ротшильды, которые вроде бы тоже банкстеры, однако, в данном случае они решили сыграть на стороне корпоратократов.

Андрей Фурсов оценивает Дональда Трампа как первого крупного западного политика, который публично ставит под сомнение действовавший до этого "глобальный порядок" и его политические и торговые конструкции. Особенно любопытно, что сама волна идет из "цитадели" западного общества - США и это означает, что сателлитов не спросят.

Текущую американскую ситуацию известный российский публицист сравнивает с ситуацией Древнего Рима, когда после периода максимальной экспансии при императоре Траяне, он был вынужден переходить к стратегической обороне и сокращению средств на содержание своих легионов. Дональд Трамп является первым американским президентом с 1945 года, который во главу политики поставил протекционизм, а не глобализацию.

Не зря результаты Brexit в Великобритании сравнивают с выборами американского президента. По суди дела, по мнению Фурсова, это части одного проекта. Точно также, как воссоединение Крыма с Россией и миграционный кризис для Европы также являются звеньями этой же цепи. Однако, победа Трампа - это не победа "прогрессивных сил" или "сил добра", как некоторым хотелось бы думать. Это просто ограничение тех сил, которые уверенно толкают мир к глобальной катастрофе.

Андрей Фурсов предупреждает, что в России не должно быть чувства эйфории от победы Трампа, особенно среди представителей политического руководства. Несмотря на распад Советского Союза и наступивших вслед за этим последствий, Россия все еще считается единственной в мире державой, способной нанести США "неприемлемый ядерный ущерб". И это будет всегда учитываться.

Реальное партнерство с США возможно, но лишь в том случае, если у Российской Федерации будет такая же мощь, как и у СССР. Причем, не только военная или экономическая, но и морально-волевая. В международной политике вопросы по-прежнему решаются не "уважением", а наличием реальной силы.

Кое-что к наблюдениям Андрея Фурсова может добавить еще один известный российский специалист Валентин Катасонов. Он обращает внимание, что миллиардер Трамп поладил с простым американским избирателем. По сути дела Дональд Трамп сделал ставку на «старую добрую Америку». На консервативных людей со своими принципами, которым надоели пляшущие в телевизоре "человечки", говорящие на "птичьем языке".

"Старая Америка" проголосовала против "новой Америки", злой, несправедливой, коррумпированной и загнивающей. Кстати, избирателей «за Трампа» по числу голосовавших оказалось все же меньше, однако, за него оказалось больше выборщиков. "Старая Америка" - это промышленная Америка, "новая Америка" - это модель чисто банковского капитализма. На протяжении сорока прошедших лет США демонстрируют именно модель капитализма банковского. В результате единственным функционирующим методом поддержания доллара США стали военно-политические операции по всему миру.

Валентин Катасонов также как и Андрей Фурсов уверен, что отношения между РФ и США при Дональде Трампе не будут простыми. Так что оценивать конкретные результаты и достижения лучше по факту, а не по ожиданиям.