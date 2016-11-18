На Ближнем Востоке и в Северной Африке

Известный специалист по политической проблематике Ближнего Востока Евгений Сатановский обратил внимание на изменяющуюся ситуацию в некоторых странах этого региона. Так, египетское руководство (костяк которого составляют военные) фактически прекратило сотрудничать с властями Саудовской Аравии.

После свержения правительства "Братьев - мусульман" во главе с М. Мурси, Саудовская Аравия считалась главным египетским спонсором и союзником. Однако, с тех пор отношения между странами явно охладели, или лучше сказать, обострились. Суд при Госсовете Египта вынес решение о признании недействительным египетско-саудовского соглашения о делимитации морской границы, которое предусматривало передачу двух островов Саудовскому королевству. Само соглашение было подписано в апреле 2016 года.

На фоне египетских демаршей саудовская нефтяная компания Aramco прекратила поставки топлива в Египет, создав там дефицит, который затем выразился в остром "кризисе цен" и еще сильнее обострил египетскую экономическую ситуацию. Фактически, это было уже элементом экономической войны. Кроме того, саудиты прекратили выдавать Египту кредитные транши. Стороны разошлись во мнении, как следует поддерживать "повстанцев-исламистов" для решения внешнеполитических задач Саудовской Аравии. Кроме того, египетскому руководству не слишком нравится саудовская политическая комбинация, при которой египетская армия используется в чисто саудовских интересах.

Поводом к разрыву послужило "неправильное" голосование Египта по российской резолюции в ООН относительно конфликта в Сирии. И раз дело дошло до экономической войны, этот разрыв имеет тенденцию усиливаться. Таким образом, Саудовская Аравия сильно сузила свои возможности влиять через Египет на ситуацию в Африке.

Саудовская монархия египетскими военными оказалась "отодвинута", но это не коснулось Объединенных Арабских Эмиратов. Основа стратегического партнерства Египта и ОАЭ - категорическое неприятие движения "Братьев-мусульман" в любых проявлениях. ОАЭ совместно с Египтом создают сеть военно-морских баз на побережье Красного моря и у Африканского Рога. Военное присутствие призвано обеспечивать безопасность морских транспортных коридоров.

Еще одним интересным аспектом отказа Саудовской Аравии от поддержки Египта, стал поворот последнего в сторону Ирана в вопросе поставок нефти. Разумеется, Иран с удовольствием поможет египетскому партнеру по принципу "враг моего врага - мой друг".

В Ливии продолжается гражданская война. Силы генерала Х. Хафтара по некоторым данным контролируют до 70% ливийской территории. Идет межплеменная вооруженная борьба за нефтеносные районы. Делегаты от противостоящих племен должны встретиться в Риме до окончания этого месяца. Французские вооруженные силы активно действуют в Нигере и на севере Мали. Кроме того, французский спецназ поддерживает наступление формирований Х. Хафтара на Бенгази. Французы опасаются, что сторонники Каддафи, ушедшие после поражения последнего в Нигер, объединятся с местными сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России).

В Судане экономическая и политическая ситуация остается крайне нестабильной. Девальвация местной валюты и признаки опустошения государственной казны. Ранее финансовую стабильность здесь обеспечивала Саудовская Аравия, но теперь перестала. Тем временем, суданский воинский контингент все еще воюет за Саудовскую Аравию в Йемене. Это означает, что у саудитов просто нет больше денег.

В Ираке продолжается операция по освобождению Мосула, при этом арабские СМИ, поддерживающие американскую коалицию, имеют обыкновение врать о достигнутых успехах. Количество убитых боевиков ИГИЛ откровенно завышается. Бои продолжаются в пригородах, коалиционные войска вяло пытаются продвинуться к укрепленному аэропорту.

В сложившихся условиях американцы перебросили под Мосул воздушно-десантные подразделения. Бои в городе, по сути, еще не начинались, однако американцы уже потеряли не менее взвода убитыми. Союзники США ведут себя откровенно пассивно. С избранием Дональда Трампа Пентагон утратил свой главный стимул по штурму Мосула. Американцам осталось лишь поддерживать свою репутацию.

В Афганистане эксперты видят укрепление исламистов в северных, восточных и южных провинциях. При этом боевики "Талибан" стараются сотрудничать с "джихадистами" ИГИЛ. В "сопротивление" афганского народа плотно "погружены" и пакистанские спецслужбы. Однако, у Исламабада не слишком много финансовых ресурсов, а без денег боевиками управлять практически невозможно. К тому же США резко урезали военную помощь Пакистану (по экспертным оценкам - более, чем в три раза). Дело в том, что планы Пакистана и США по урегулированию в Афганистане серьезно расходятся.

Боевики в Афганистане все время ищут себе новых спонсоров. Считается, что именно Катар занимается продвижением ИГИЛ в Афганистане. Интересы в перспективах афганской экономики "после победы". Не сидит без дела и Иран, который тоже заинтересован в расширении своего влияния на афганской территории. Это делается как в плане обеспечения собственной национальной безопасности, так и в плане расширения своего влияния через шиитский фактор. Афганские западные провинции остаются пока наиболее стабильными.