Сводка событий в Сирии за 17 ноября 2016 года

Президент России Владимир Путин подробно обсудил с постоянными членами Совета Безопасности России операцию в Сирии. На совещании наряду с текущими вопросами внутрироссийской социально-экономической повестки дня состоялось подробное обсуждение положения в Сирии, в частности, ситуация вокруг районов Идлиб, Хомс и Алеппо.

Спецпредставитель России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что Москва начинает устанавливать контакты с людьми, которые будут помогать новому президенту США. «Надеемся, что уходящая и приходящая администрации США осознают, что без России кризис в Сирии решить нельзя»,— заявил Богданов.

Кроме того, Михаил Богданов сообщил, что Россия приветствует любые шаги, которые будут способствовать возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН. «Такие мероприятия — и в Дамаске, и в других местах — надеюсь, будут способствовать консолидации сирийцев на конструктивных основах, сохранению Сирии как суверенного государства, восстановлению экономики, социальной сферы с тем, чтобы была возможность вернуться внутренне перемещенным лицам и тем, кто оказался на границе»,— отметил дипломат.

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что Россия хочет поддерживать и расширять присутствие на собственной военной базе в Тартусе. «Очевидно, что русские хотят поддерживать свое присутствие на военной базе в Сирии - их единственной постоянной базе за пределами бывшего СССР. Я ожидаю, что они планируют поддерживать и расширять свое присутствие на базе в Тартусе для поддержки операций ВМФ», - заявил он.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Джон Кирби в ходе брифинга допустил некорректные высказывания в адрес российской журналистки, представляющей телеканал RT.

Журналистка обратила внимание Кирби на то, что Госдеп не предоставляет какие-либо подробности об авиаударах, которые якобы нанесли российские ВКС и сирийские правительственные войска по гражданским объектам в Сирии, в частности больницам. При этом Кирби прямо возложил ответственность за удары на Москву и Дамаск.

Отвечая российской журналистке на вопрос о подробностях, в том числе точном местоположении якобы пострадавших объектов, представитель Госдепа заявил: «Почему бы вам не спросить ваше Министерство обороны о том, что они делают? Посмотрим, что вам удастся получить».

Когда за российскую журналистку вступились коллеги, в том числе американский журналист, сотрудник Associated Press Мэтт Ли, Кирби заявил: «Извините, но я не собираюсь ставить Russia Today на один уровень с вами, представляющими независимые СМИ».

Главы дипведомств России и Франции Сергей Лавров и Жан-Марк Эйро обсудили ситуацию в Сирии.

В беседе с французским коллегой российский министр особо подчеркнул неприемлемость голословных обвинений в адрес РФ в нанесении ударов по гражданскому населению в Сирии.

"Было подчеркнуто, что голословные обвинения в адрес России в нанесении ударов по гражданскому населению, равно как и создание информационной блокады вокруг операции западной коалиции по освобождению Мосула, являются неприемлемыми", - говорится в официальном комментарии МИД РФ.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами по объектам «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры». «Объектами поражений стали пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами, скопление военной техники и цеха по производству вооружения», – сообщили в Минобороны.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 947. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 32 обстрела со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (8), Алеппо (17), Латакия (3), Хама (2), Деръа (1) и Эль-Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Армения выступает за скорейшее разрешение сирийской проблемы. Об этом заявил президент Серж Саргсян. Саргсян напомнил, что в Сирии проживают тысячи армян.

"Мы, естественно, хотим, чтобы вопрос быстро решался, и решался, естественно, народом Сирии, — говорит Саргсян. - Мы хотим, чтобы решение принял народ Сирии. Это его право. А то, что Россия по просьбе сирийского правительства оказывает ему помощь, мы это полностью одобряем. Тут никаких вопросов не может быть. Это законное право сирийского государства просить помощи и законное право России оказать эту помощь. Но мы, конечно бы, очень хотели бы, чтобы быстрее разрешился этот вопрос. К сожалению, у нас еще там, наверное, около 20 тысяч наших соотечественников проживает", — сказал он.

В Госдуме готовят постановления об особом статусе российско-сирийского сотрудничества, в частности парламентарии намерены рассмотреть возможность установления между Москвой и Дамаском отношений городов-побратимов, сообщает RT.

Алеппо. В Алеппо в лагере беженцев в районе Аль-Джамилия, нуждающимся передано около 500 кг продовольствия.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО и минометов обстреляли кварталы Эль-Салихине, Шейх-Хаср и Салах-ад-Дин в городе Алеппо.

Прочие вооруженные формирования террористических группировок из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли районы Джамария Харб-эль-Захра, Хамдания-4, Хамидия, Дахия-эль-Асад, Маньян, Шейх-Саид, Карим-Джазмати и Хай-эш-Шейх-Максуд, район газового завода, военную академию Эль-Асад, бывшее военное училище и район картонной фабрики в городе Алеппо.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

В течение суток из блокированных районов Алеппо вышло 3 боевика.

Нанесены массированные артудары по скоплениям и штабам боевиков в н.п. Аль-Мансура и Хаваби Аль-Асаль, в районах Ар-Рашидин-4 и Ар-Рашидин-5.

ВВС САР атаковали боевиков в районах Хан Аль-Асаль, Хрейтан и Кафр-Хамра.

Отмечено боестолкновение в н.п. Аль-Мазбура, расположенном северо-восточнее академии ВВС.

САА продолжает атаковать позиции боевиков в восточном секторе района Рашиддин-5 в западных пригородах Алеппо.

В районе Акраба также идут бои.

ВКС РФ работали по коммуникациям джихадистов в районе н.п. Хан Тумен и вдоль шоссе Алеппо-Дамаск (М-5).

На севере провинции в городе Азаз, два заминированных автомобиля последовательно атаковали региональные штаб-квартиры и склад оружия боевиков "Харакат Нур аль-Дин аль-Зенки", в результате взрывов погибли 28 боевиков.

США заявили, что американские военные прекратили оказывать поддержку исламистским военизированным формированиям, действующим на севере провинции Алеппо. Авиация возглавляемой США международной коалиции не прикрывает наступающих на Аль-Баб повстанцев, сообщает ИА «Аль Масдар».

Латакия. Доставлено 2 тонны гуманитарной помощи в н.п. Зигрин и Баллуран.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Айн-Эль-Кантара, Кермель и Раша.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Махарда и Мардес.

Хомс. Артиллерия САА обстреляла позиции боевиков ИГ у н.п. Тлюль Ас-Сувана.

Отмечены боестолкновения в н.п. Аль-Фархания и Айн-Хусейн Аль-Дженуби.

Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила тактическую единицу и транспортное средство ИГ.

Дамаск. Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Джобар, Кафер-Батна и Блудан.

Террористическими группировками из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия произведен обстрел населенных пунктов Арбил, Байтима, Джобар и Хауш-Насри.

При поддержке ВКС РФ, отбито контрнаступление боевиков у города Хан-аль-Шейх в Западной Гуте.

САА начала наступление в направлении н.п. Мидан в Восточной Гуте.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Осман.

Кунейтра. Боевики обстреляли н.п. Джаба и Харфа, в результате чего получили ранения двое детей.

Дейр-эз-Зор. Отбит очередной штурм боевиками ИГ позиций САА в районе военного аэродрома Дейр-эз-Зор.

Подразделения 104-й воздушно-десантной бригады Республиканской Гвардии контратаковали позиции ИГ в квартале Ас-Синаа, у нефтяного месторождения Тайем, в деревне Джафра и на острове Сакр, уничтожив около 30 боевиков.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор разрушила нефтяную скважину ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила два тактических подразделения ИГ, артиллерийскую систему, минометную батарею и повредила маршрут поставок ИГ. У города Шададди - четыре маршрута поставок ИГ.