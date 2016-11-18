США, Украина и Палау явили всему миру свои нацистские античеловеческие рожи

Эти страны выступили против российского проекта резолюции, запрещающего героизацию нацизма. Проект предусматривает также борьбу с расизмом, расовой дискриминацией и нетерпимостью и предложен к рассмотрению Генеральной Ассамблеей ООН.

В четверг проект был одобрен в ООН большинством голосов к рассмотрению Генеральной Ассамблеей. Инициативу России поддержала 131 страна, 48 государств воздержались, включая Бельгию, Канаду, Францию, Великобританию, Германию, Грузию и Турцию.

Примечательно, что европейские страны Бельгия, Франция, Великобритания и Германия, 50 лет носившие на щите «общечеловеческие ценности», от голосования воздержались.

Более 50 стран стали соавторами резолюции, среди них Армения, Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Сербия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и другие государства.

"Соавторы убеждены, что принятие данной резолюции при максимально широкой поддержке со стороны государств-членов внесет реальный вклад в дело искоренения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - заявил при голосовании представитель РФ, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов.

По его словам, представленный проект резолюции касается очевидных правозащитных вопросов, с которыми страны сталкиваются практически на ежедневной основе.

"Со времени принятия аналогичного документа в прошлом году соответствующие проблемы не только не были решены, но и во многом усугубились. Так, на фоне миграционного кризиса, вызванного бездумной политикой вмешательства во внутренние дела суверенных государств, все чаще звучат расистская и ксенофобская риторика, призывы избавиться от иммигрантов и "чуждых элементов", - подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание "на участившиеся попытки возвести в ранг национальных героев и героев национально-освободительного движения тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами".

"Это происходит главным образом в Европе, которая ощутила на себе опыты национал-социализма, в странах, оккупированных в годы Второй мировой войны нацистами, и чьи героические народы внесли весомый вклад в разгром нацизма", - сказал Викторов.