Зоопарк в Верховной Раде

Верховная Рада Украины уже давно превратилась, как говорится, в «террариум единомышленников». А проще говоря, в настоящий зверинец. Угрозы, скандалы, драки не прекращаются практически ни на один день.

Так, политолог Виктор Небоженко, весьма близкий к Юлии Тимошенко, считает, что скандалиста Олега Ляшко, в отличие от Саакашвили не просто отстранят от власти, а уберут физически. Ведь он уже давно раздражает не только президента и его команду, но и представителей других политических сил, давая им нелицеприятные прозвища и характеристики.

Подтверждением того, что скотство царит в украинском парламенте являются те ярлыки, которые нардепы наклеивают друг на друга. Бывшая национальная героиня Украины Надежда Савченко теперь – «коза». Ирина Луценко и поддерживающие её депутата – «бараны», Юлия Тимошено удостоилась из уст Олега Ляшко звания «лисы драной», а самому Ляшку присвоили два звания – «петух ощипанный» и «клоун».

Вот так и живёт Украина под управлением клоунов, козлов и баранов.