Главная

Зоопарк в Верховной Раде

опубликовано vinodelov в Пт, 18/11/2016 - 10:21 Новость: тема тэги гео
Зоопарк в Верховной Раде
Верховная Рада Украины уже давно превратилась, как говорится, в «террариум единомышленников». А проще говоря, в настоящий зверинец. Угрозы, скандалы, драки не прекращаются практически ни на один день.

Так, политолог Виктор Небоженко, весьма близкий к Юлии Тимошенко, считает, что скандалиста Олега Ляшко, в отличие от Саакашвили не просто отстранят от власти, а уберут физически. Ведь он уже давно раздражает не только президента и его команду, но и представителей других политических сил, давая им нелицеприятные прозвища и характеристики.

Подтверждением того, что скотство царит в украинском парламенте являются те ярлыки, которые нардепы наклеивают друг на друга. Бывшая национальная героиня Украины Надежда Савченко теперь – «коза». Ирина Луценко и поддерживающие её депутата – «бараны», Юлия Тимошено удостоилась из уст Олега Ляшко звания «лисы драной», а самому Ляшку присвоили два звания – «петух ощипанный» и «клоун».

Вот так и живёт Украина под управлением клоунов, козлов и баранов.

Василий Семёнов
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!