Главная

Сатановский о геббельсовщине Госдепа США

опубликовано vinodelov в Пт, 18/11/2016 - 10:26 Новость: тема тэги гео
Сатановский о геббельсовщине
Известный востоковед, один из ведущих специалистов по ближневосточной проблематике, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал последние лживые заявления Госдепа США по поводу действий ВКС Российской Федерации в Сирии.

«Я бы порекомендовал перестать обращать внимание на деятельность и слова Государственного департамента США. Всё это не имеет никакого отношения к реальности. Россия должна ориентироваться только на свои национальные интересы, независимо ни от каких заявлений из Вашингтона», - заявил Сатановский.

На вопрос корреспондента: как может повлиять на отношения России и США «фактор Трампа», Сатановский ответил: «Я не усматриваю этого фактора ни в чём из того чем занимаюсь. И крайне рекомендую делать это всем остальным, почти что 150 миллионам российского населения».

Евгений Янович как всегда попал не в бровь, а в глаз. Геббельсовщина, несущаяся из Госдепа, впечатляет только записных либералов, раздражает простых граждан, а серьёзных политиков просто смешит.

Василий Семёнов
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!