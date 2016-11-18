Сатановский о геббельсовщине Госдепа США

Известный востоковед, один из ведущих специалистов по ближневосточной проблематике, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал последние лживые заявления Госдепа США по поводу действий ВКС Российской Федерации в Сирии.

«Я бы порекомендовал перестать обращать внимание на деятельность и слова Государственного департамента США. Всё это не имеет никакого отношения к реальности. Россия должна ориентироваться только на свои национальные интересы, независимо ни от каких заявлений из Вашингтона», - заявил Сатановский.

На вопрос корреспондента: как может повлиять на отношения России и США «фактор Трампа», Сатановский ответил: «Я не усматриваю этого фактора ни в чём из того чем занимаюсь. И крайне рекомендую делать это всем остальным, почти что 150 миллионам российского населения».

Евгений Янович как всегда попал не в бровь, а в глаз. Геббельсовщина, несущаяся из Госдепа, впечатляет только записных либералов, раздражает простых граждан, а серьёзных политиков просто смешит.