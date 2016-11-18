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Словения конституционно закрепила право граждан на доступ у воде

опубликовано alex1943 в Пт, 18/11/2016 - 10:32 Новость: тема тэги гео
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Словения приняла поправку в свою конституцию, согласно которой свободный доступ к питьевой воде является неотъемлемым правом каждого гражданина. Таким образом, Словения стала первой страной Евросоюза, включившей право на воду в свою конституцию, сообщает The Guardian.

"Водные ресурсы являются всеобщим достояниям и управляются государством. Водные ресурсы предназначены в первую очередь для долговременного снабжения горожан и сельских хозяйств и в этом смысле они не могут быть рыночным товаром", - говорится в документе.

За поправку проголосовали 64 из 90 парламентариев, при этом ни одного голоса против не было. Демократы решили воздержаться, утверждая, что в поправке нет необходимости и она нужна лишь для усиления общественной поддержки.

На изменении конституции настаивал премьер Словении Миро Церар. Он назвал воду "золотом XXI века", которое с годами будет расти в цене и станет предметом коммерческого интереса для зарубежных корпораций. "Чем более дорогим товаром она будет становиться, тем больше будет давление на нас, и мы должны ему противостоять", - заявил политик.

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