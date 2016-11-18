Донецкое «перемирие» 18 ноября 2016 г.

По данным источника в силовых ведомствах Республики, всего за вечер и ночь, ВСУ выпустили по прифронтовым территориям страны свыше 340 снарядов и мин.Как сообщают представители районных и городских организаций, минимум 14 домов повреждено в результате ночных обстрелов со стороны украинских карателей в Докучаевске и Ясиноватой.

«Накануне вечером ВСУ обстреляли из вооружения БМП Докучаевск, повреждения получили около 12 домов. Утром под минометным огнем украинской стороны оказался поселок Ясное, расположенное на окраине города. Там поврежден один дом, еще около десяти обесточено», — рассказал глава администрации Докучаевска Александр Качанов.

Мэр Ясиноватой Олег Моргун сообщил, что в селе Крутая Балка утренним обстрелом со стороны ВСУ поврежден один дом. «В семь часов утра был прилет мины по улице Октябрьская, 11 села Крутая Балка. Снаряд прилетел во двор дома, в результате чего вылетели все стекла, а осколками посекло крышу», — сказал он.

Утром на юге ДНР в результате обстрела полностью лишилось электроснабжения село Сергеевка Новоазовского района.

Информации о пострадавших пока не поступало.