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Главная Танковые и артиллерийские учения Народной милиции ЛНР опубликовано Nvb2003 в Пт, 18/11/2016 - 12:12

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Плановые занятия по управлению огнем танковых и артиллерийских подразделений Народной милиции ЛНР состоялись на одном из военных полигонов Республики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

"Сегодня на одном из полигонов прошли плановые занятия по управлению огнем. Отрабатывались вопросы взаимодействия с артиллерийскими подразделениями. Была артподготовка, выдвижение, перестроение в боевой порядок подразделений танковых батальонов. Одновременно совершенствовались навыки командиров по управлению подразделениями и слаженность действий экипажей", - рассказал он.

"В ходе занятий командиры получали неожиданные вводные, например, о потерях или внезапно возникающих целях, вследствие чего они были вынуждены действовать в резко меняющейся обстановке", - отметил представитель оборонного ведомства Республики.

Майор добавил, что командование оценило слаженность подразделений на хорошо, а точность стрельбы экипажей и расчетов на отлично. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее