Партнеры















Мы в соцсетях

Главная В Польше предлагают депортировать тех, кто не уважает "польские ценности" опубликовано Nvb2003 в Пт, 18/11/2016 - 12:31 Новость: тема тэги гео Депутат польского Сейма Беата Матеусяк-Пелюха требует, чтобы иностранцы, "представители не католической веры", а именно атеисты, православные и мусульмане подписывали письменное обязательство "уважать ценности Польши".

При этом, по мнению депутата, "не католики" должны подписать специальное обязательство, нарушение которого должно быть поводом для депортации лица, которое представляет другую национальность или религиозную конфессию.

"Мы должны требовать от атеистов, православных или мусульман (письменных) заявлений, что они признают и обязуются уважать польскую Конституцию и ценности Польши. Несоблюдение этих требований или их нарушение должно быть однозначным поводом для депортации", - считает Матеусяк-Пелюха.

"До сих пор не читала и не слышала в польских средствах массовой информации вопросы: кто эти люди с Украины, которых в Польше работает уже больше миллиона? Потомки убийц? И если да, то считают ли они геноцид, который совершили их родственники в отношении поляков, за зло?", – спрашивает депутат. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее