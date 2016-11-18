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В ОБСЕ снова увидели российскую угрозу Украине

опубликовано Nvb2003 в Пт, 18/11/2016 - 13:11 Новость: тема тэги гео
article629
Скандалы и политическая ангажированность, связанные с работой миссии ОБСЕ на Украине, давно уже давно ни для кого не секрет. То появляется заявление представителей мониторинговой миссии ОБСЕ о несуществующей российской бригаде военных на Донбассе, что отрицает даже «правдивое» Минобороны Украины; то возникают скандальные обвинения представителей миссии в бездействии и пьянстве; то утверждается, что в Донбассе появилась некая 16-я бригада ВДВ России, хотя бригады с таким номером в ВС РФ просто не существует.
В этот раз очередные «сенсационные» заявления сделал посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он заявил, что на двух пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" (Ростовская область России), на границе между Украиной и Россией, ОБСЕ якобы насчитала более 30 тысяч человек в униформе военного образца, которые пересекли эту границу, направляясь в сторону Украины.
"Мы все знаем, что когда Россия пытается выдать этих людей за гражданских, это очевидная попытка скрыть правду: они едут в Украину, чтобы воевать", - заявил посол.
По его словам, есть данные, что такие лица получают оружие, когда прибывают на удерживаемые «сепаратистами» территории в Украине.
Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, он также заявил о возможности наступления объединенных российско-террористических сил на Мариуполь и его окрестности.

"Мы и до сих пор серьезно обеспокоены из-за наращивания сил объединенными российско-сепаратистскими силами за пределами Мариуполя. Мы глубоко обеспокоены тем, что объединенные российско-сепаратистские силы, возможно, планируют больше нападений на Мариуполь или его окрестности ", - заявил Бер.
Ежедневные же обстрелы мирного населения Донбасса, со стороны украинских карателей и их преступления на подконтрольных Украине территориях, сотрудники ОБСЕ под различными предлогами предпочитают не замечать и не писать о них в своих отчетах. Ведь это противоречит установкам вашингтонских кукловодов и не вписывается в мантру о российской агрессии, которую с завидным постоянством повторяют западные лидеры.

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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"