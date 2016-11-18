Партнеры















Мы в соцсетях

Главная США хотят наказать Россию за "хулиганство" опубликовано Nvb2003 в Пт, 18/11/2016 - 13:26

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Сенатор от Демократической партии США Бен Кардин заявил журналистам, что разрабатывает «всеобъемлющий» законопроект, в котором будут прописаны ответные меры на действия России, противоречащие американским интересам в Сирии и Европе, и на кибератаки, в которых политик также обвиняет Москву. Он заявил, что «Россия представляет собой очень серьезный вызов для США. Она не партнер, а хулиган».

Сенатор добавил, что это будет ответ "как на российские атаки мышью, так и МиГов". При этом Кардин сомневается, что нынешний состав конгресса успеет рассмотреть и принять законопроект. По его словам, парламентарии надеются "заложить основу на будущее".

Напомним, власти США ни разу не подкрепили доказательствами свои обвинения о причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат выборов. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах Москвы, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от содержания документов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее