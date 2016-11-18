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Украинских депутатов будут ежегодно проверять на психическую адекватность, а также наркотическую и алкогольную зависимость

опубликовано Nvb2003 в Пт, 18/11/2016 - 13:59 Новость: тема тэги гео
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Многочисленные скандалы, связанные с неадекватным поведением украинских народных избранников и высокопоставленных чиновников, вынудили Киевскую власть задуматься о необходимости контролировать их психическое здоровье. В Верховной Раде появился законопроект, в котором предлагается проводить проверки состояния здоровья государственных служащих не только на этапе их назначения или участия в конкурсном отборе, как это происходит сейчас, а ежегодно. Согласно нового законопроекта, чиновники будут обязаны предоставлять справки из психоневрологического диспансера, а также их будут периодически проверять на наркотическую или алкогольную зависимость.
Кроме того, если в данный момент о своем здоровье отчитываются лишь самые высокопоставленные госслужащие, то в случае принятия законопроекта список могут расширить на всех лиц, «уполномоченных к исполнению функций государственного или местного самоуправления». По мнению авторов, это позволит снизить риски зависимости общества от решений государственных мужей, принимаемых в неадекватном состоянии.
Впрочем, вопрос об эффективности таких мер остается открытым. Ведь даже рядовые украинцы без труда достают нужные справки и от психиатра, и от нарколога (скажем, при оформлении водительского удостоверения или разрешения на оружие). Предложениями о продаже справок интернет просто пестрит, цена вопроса — от 500 грн., поэтому депутатам и чиновникам имеющих на счетах миллиарды гривен, украденных из бюджета, это тем более не составит труда.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"