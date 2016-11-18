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Главная Жители Днепра потребовали восстановления экономических связей с Россией опубликовано Nvb2003 в Пт, 18/11/2016 - 14:08 Новость: тема тэги гео Жители города Днепр (ранее Днепропетровск) обратились к украинским властям с требованием восстановить экономические связи с Россией. Данная петиция набрала более 4 000 голосов в Единой системе местных петиций и стала обязательной для рассмотрения региональным и центральным руководством страны.

Авторы петиции предлагают создать межправительственную группу Украина-Россия для того, чтобы избежать окончательного «обнищания народа». В петиции говорится, что из-за разрыва отношений с Россией Украина потеряла от 90 000 до 120 000 рабочих мест, а экспортная валютная выручка сократилась в шесть раз. «В то же время экономическая выгода от Соглашения об ассоциации с ЕС ― минимальна», ― отметили жители Днепра.

«Нам надо инициировать немедленное возвращение традиционных рынков экспорта наших товаров для увеличения валютной выручки и уменьшения безработицы», ― говорится в петиции. Также авторы предлагают создать межправительственную рабочую группу между Украиной и РФ, которая должна заняться разработкой «дорожной карты» по полноценному восстановлению связей между странами. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее