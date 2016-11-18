Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Киевские силовики используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для корректировки огня при обстреле позиций Народной милиции. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко. Он отметил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась

, за сутки ВСУ 11 раз подвергли обстрелу позиции подразделений Народной милиции.

"Огонь велся из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Всего было выпущено 64 мины различного калибра, а также произведено 30 гранатометных выстрелов", - отметил Марочко.

"Огонь украинских террористов корректировался с применением беспилотных летательных аппаратов из состава 201 роты РЭБ (радиоэлектронной борьбы) вооруженных сил Украины", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

"Один из них был по ошибке и халатности сбит подразделениями 14-й бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Счастье", - добавил он.