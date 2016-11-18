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Главная Прокуратура Черногории назвала имена россиян, подозреваемых в подготовке переворота опубликовано Nvb2003 в Пт, 18/11/2016 - 15:10 Новость: тема тэги гео Прокуратура Черногории обнародовала фамилии россиян, которые подозреваются в подготовке государственного переворота в стране.

Эдуард Широков и Владимир Попов, по данным правоохранительных органов, создали международную группировку, в которую входили граждане Черногории, Сербии и России, сообщает местное издание CDM со ссылкой на свои источники в прокуратуре.

"Кроме них, в список подозреваемых включено еще четыре новых имени, упоминаются и представители политической партии Демократический фронт", - пишет издание.

Источники издания сообщили, что группа, куда входили Широков и Попов планировала и разрабатывала схемы убийства ряда высоких чиновников Черногории. Кроме того, она задействовала сербского националиста Александра Синджелича, выделив ему на вербовку граждан и организацию переворота (в том числе, подкуп полицейских, униформу, слезоточивый газ, средства защиты) 200 тысяч евро. Также она выделила 30 тысяч евро для закупки оружия, в частности 50 винтовок, а также для изготовления фальшивых документов. По данным издания, в заговоре также участвовали 19 черногорцев, против которых также открыто уголовное дело.

Парламентские выборы в Черногории состоялись 16 октября. В день голосования власти сообщили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. Лидером группы, как утверждается, был экс-начальник жандармерии Сербии Братислав Дикич.

По данным прокуратуры, эта группа планировала ворваться в парламент с целью провозгласить победу одной из партий и лишить свободы премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Позже спецпрокурор Черногории по организованной преступности и коррупции Миливое Катнич заявлял, что к попытке госпереворота причастна группа российских националистов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее