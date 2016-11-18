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На Западной Украине мать лепила для заключенного сына вареники с наркотиками

опубликовано vinodelov в Пт, 18/11/2016 - 15:16 Новость: тема тэги гео
украинка лепит вареники

На Тернопольщине женщина передавала сыну в тюрьму вареники с наркотиками. Как сообщили в секторе коммуникации областного управления полиции, запрещенные предметы обнаружили в сумке с продуктами в Копычинский исправительной колонии № 112.

Работники учреждения проверяли передачу с продуктами питания, которые тернопольчанка привезла для своего сына. Выяснилось, что женщина в варениках пыталась передать на территорию тюрьмы наркотики.

Порошкообразное вещество белого цвета, похожее на таблетки Субитекса, мать осужденного расфасовала в два полиэтиленовых пакетика и спрятала в тесто.

Ее сын уже два года отбывает наказание в Копычинский колонии соответствии со ст. 307 УК — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Из мест лишения свободы он должен был выйти в августе 2017 года.

Правоохранители изъяли наркотическое вещество.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Теперь следствие установит, кто будет отвечать за передачу запрещенных веществ — заключенный или его мать.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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