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Львовский облсовет подал в суд о принудительном выселении Русского культурного центра

опубликовано vinodelov в Пт, 18/11/2016 - 15:34 Новость: тема тэги гео
Русский культурный центр во Львове

Львовский областной совет подал судебный иск о принудительном выселении Русского культурного центра из помещения на ул. Короленко, 1а. Об этом сообщил заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Горняк.

«Устранить препятствия в пользовании собственностью путем выселения Львовской городской общественной организации «Русское общество им. А. Пушкина из занимаемых жилых помещений, находящихся по адресу ул. Короленко 1а», — говорится в исковом заявлении Львовского областного совета.

Вместе с тем Львовский облсовет просит суд вернуть помещения коммунальному предприятию «Недвижимость и имущество».

«Подали в суд. Поскольку добровольно покинуть помещение арендаторы с Короленко, 1, а не намерены. Другого мы и не ожидали. Напомню, что параллельно проходит подготовка к конкурсу на это помещение среди организаций, связанных с „АТО“. Так что, процесс продолжается», — отметил Владимир Гирняк.

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