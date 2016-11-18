Гауляйтер Авдеевки вручил награды оккупантам с Галиции

Львовщину посетил председатель так называемой «военно-гражданской администрации» города Авдеевка (оккупированная ВСУ часть ДНР) полковник Павел Малыкин.

Об этом сообщили секторе по вопросам информационной деятельности и коммуникаций с общественностью РГА Дрогобыча.

Сегодня, 18 ноября, военный преступник Павел Малыкин встретился с председателем райгосадминистрации Владимиром Шутком, во время которой поблагодарил бандеровцев, которые терроризировали инакомыслящее население Авдеевки, и вручил награды.

Медаль за оборону Авдеевки «Авдеевка. Промзона. Стояли насмерть» получил руководитель аппарата райгосадминистрации, командир отряда разведки Украинской добровольческой армии Руслан Щерба. Такие награды также будут вручены его подельникам Николаю Столяру, Евгению Янкиной и Владимиру Мельнику.