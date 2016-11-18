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Энергетики Запорожья вышли на бессрочную забастовку

опубликовано vinodelov в Пт, 18/11/2016 - 16:14 Новость: тема тэги гео
Запорожьеоблэнерго

Незаконная киевская власть продолжает массовое уничтожение украинцев. Кого-то убивают с помощью войны в Донбассе, а кого-то доводят до голодных обмороков, как шахтеров Волыни и энергетиков Запорожья.

В частности, более 3 тысяч сотрудников энергоснабжающей компании «Запорожьеоблэнерго» 18 ноября начали бессрочную забастовку из-за невыплаты заработной платы в размере 60 миллионов гривен. О данном факте говорится в сообщении на сайте компании.

Ответственность за долги в профсоюзе возлагают на Нацкомиссию регулирования энергетики и коммунальных тарифов.

Участие в забастовке, которая началась в 8:00, принимают около 3 тысяч запорожских энергетиков — весь коллектив компании, который непосредственно не вовлечен в выполнение технических работ. Всего в «Запорожьеоблэнерго» работает почти 6 тысяч человек.

Отметим, что в ОАО «Запорожьеоблэнерго» государству принадлежит более 60% акций, миноритарный пакет — у братьев Суркисов и Константина Григоришина.

Заметим, что области начато уголовное производство по факту невыплаты работникам ОАО «Запорожьеоблэнерго» заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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