Украинцы перекрыли движение транспорта вблизи пункта пропуска на границе с Польшей

На Украине началась бессрочная мирная акция автомобилистов. Главная задача акции — привлечь внимание властей к требованиям водителей, в частности, это касается ввозимого из-за границы транспорта.

Украинских автомобилистов не устраивает тот факт, что приобретенные за границей транспортные средства необходимо каждые пять дней регистрировать, пересекая таможенную границу. Это не только неудобно, но и накладно для людей. В конце концов, это создает постоянные заторы на таможенных переходах, также лишает эффективно работать самим таможням.

Как рассказал участник акции протеста, депутат Луцкого горсовета Николай Собуцкий, водители требуют от властей увеличить срок транзитного пересечения границы от пяти дней хотя бы до года, как это действует, например, в Польше.

— Люди Покупают авто за границей, потому что они в разы дешевле, экологичнее и гораздо безопаснее. Но растаможить их не просто, поскольку таможенный сбор очень высокий, не по карману украинцам, — делится активист.

Депутат возмущается, что вместо того, чтобы пойти навстречу людям и сделать качественные импортные авто доступными, власти объявили еще и «отлов» автомобилей с зарубежными номерами с просроченным сроком пребывания.

По мнению депутата, водители требуют от власти: увеличить срок транзита авто с зарубежными номерами, увеличить возраст автомобилей, которые можно было бы ввозить на Украину — с пяти до десяти, и снизить таможенную пошлину.

— Когда мы говорим об экологии, то в первую очередь, надо убрать с украинских дорог «Жигули» и «Москвичи», которые загрязняют окружающую среду опасными выбросами, — говорит Николай Собуцкий.

Напомним, акция протеста мирная и бессрочная. Продолжается во многих регионах Украины, в частности в Киеве, Закарпатье.

Несмотря на зимний период времени, волынские протестующие настроены серьезно. Чтобы не замерзнуть, организовали места для обогрева и приготовления чая, бутербродов.

Акция проходит у населенного пункта Старовойтово, что в двух километрах от пункта-пропуска Ягодин.