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Украина: каждой области – свою «независимую» армию… Что дальше?

опубликовано alex1943 в Пт, 18/11/2016 - 18:07 Новость: тема тэги гео
Herson
Координатор областного Центра помощи участникам «АТО» Наталья Возаловская в социальной сети Facebook сообщила, что Херсонский областной совет решил создать свою армию.

«Наш славный облсовет не доверяет украинской армии и решил создать свою армию (КП "Защитник"). Не доверяют ни пограничному отряду, ни Нацгвардии, ни ВСУ, ни СБУ, ни теробороне, никому!» — написала Возаловская.

Она добавила, что новые «защитники» будут заниматься охраной имущества физических и юридических лиц, охраной порядка во время заседаний облсовета, её исполнительного комитета и других мероприятий, предоставлением, получением разрешений на пользование травматическим оружием.

Также, по словам Возаловской, в уставе новой «армии» значится: «На территории каждого населённого пункта появится около 200-250 бойцов, которых в любой момент можно будет собрать, вооружить и поставить перед ними боевую задачу по охране и обороне нашего имущества».

Наталья Возаловская просит свой пост в соцсети считать открытым обращением СБУ.

Инициативу создания КП «Защитник» понять можно, ведь на херсонщине резко обострилась криминогенная обстановка.

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Частная армия

опубликовано Гостьnikolay (не проверено) в Пт, 18/11/2016 - 18:28

Выходит формируют армию за государственный счет для охраны частной собственности.

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