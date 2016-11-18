Украина: каждой области – свою «независимую» армию… Что дальше?

Координатор областного Центра помощи участникам «АТО» Наталья Возаловская в социальной сети Facebook сообщила, что Херсонский областной совет решил создать свою армию.
«Наш славный облсовет не доверяет украинской армии и решил создать свою армию (КП "Защитник"). Не доверяют ни пограничному отряду, ни Нацгвардии, ни ВСУ, ни СБУ, ни теробороне, никому!» — написала Возаловская.
Она добавила, что новые «защитники» будут заниматься охраной имущества физических и юридических лиц, охраной порядка во время заседаний облсовета, её исполнительного комитета и других мероприятий, предоставлением, получением разрешений на пользование травматическим оружием.
Также, по словам Возаловской, в уставе новой «армии» значится: «На территории каждого населённого пункта появится около 200-250 бойцов, которых в любой момент можно будет собрать, вооружить и поставить перед ними боевую задачу по охране и обороне нашего имущества».
Наталья Возаловская просит свой пост в соцсети считать открытым обращением СБУ.
Инициативу создания КП «Защитник» понять можно, ведь на херсонщине резко обострилась криминогенная обстановка.
Частная армия
Выходит формируют армию за государственный счет для охраны частной собственности.
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