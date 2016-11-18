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Украинские оккупанты обстреляли из артиллерии промзону под Ясиноватой

опубликовано alex1943 в Пт, 18/11/2016 - 18:49 Новость: тема тэги гео
obstrel
Только что (около 18.30) затихла канонада, которую слышал даже центр Донецка, не говоря уже о северных окраинах города. По сообщениям из минобороны ДНР, мощному обстрелу со стороны украинских силовиков подверглась территория промышленной зоны в районе города Ясиноватая. Стреляли из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм (запрещены минскими соглашениями).

По данным военного ведомства Республики, сегодня днем под огнем ВСУ также оказалось село Саханка Новоазовского района на юге ДНР. По этому населенному пункту огонь велся из вооружения БМП

По предварительным данным, всего украинской стороной днем в пятницу, 18 ноября, было выпущено примерно 10 артснарядов, аналогичное количество мин, сделано более 30 выстрелов из бронемашин.

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