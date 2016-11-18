МВФ требует от властей Украины принять госбюджет на 2017 год на условиях, навязываемых фондом

Об этом заявил глава миссии МВФ Рональд ван Роден, комментируя итоги работы в Киеве. По его словам, необходимо обеспечить среднесрочную налоговую устойчивость, в том числе принятие бюджета на 2017 год в соответствии с целевыми показателями, которые МВФ установил для Украины.

Также необходимо обеспечить преодоление коррупции. По словам Р. ван Родена, дискуссии по этим направлениям продолжатся дальше.

"Действия властей в последние два года привели к резкому снижению внешних и внутренних дисбалансов. Украинская экономика демонстрирует признаки восстановления, инфляция снижается, а международные резервы НБУ значительно увеличились", - сказал глава миссии.

Вместе с тем он отметил отсталость и слабость украинской экономики: "ВВП на душу населения в Украине по-прежнему является очень низким - всего 20% от среднего показателя по ЕС, и второй самый низкий уровень среди стран Центральной и Восточной Европы".

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий выразил мнение, что власти Украины, скорее всего, не получат обещанный МВФ кредит в 1,3 млрд долл. до конца текущего года – как это предусмотрено программой сотрудничества.

А премьер-министр Владимир Гройсман в интервью радио Свобода сообщил, когда Украина перестанет брать кредиты МВФ. Он уверен, что Украина сейчас не может обойтись без внешних займов.

"Я бы хотел, чтобы Украина могла позволить себе обойтись без внешней финансовой помощи. Но для этого нам нужен ускоренный экономический рост", - сказал он. По словам В.Гройсмана, чтобы добиться ускоренного экономического роста, нужно решить много задач.

"Это и дерегуляция, и приватизация, и смена менеджмента госкомпаний, и инвестиции. Нам надо найти возможности, чтобы создать реальные условия кредитования реального сектора - об этом я говорю с Нацбанком. Нам надо возрождать промышленность", - резюмировал премьер.