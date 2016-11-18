Новая акция протеста. Вместо «тарифных» майданов – «Стены позора»

Доведенные высокими тарифами до отчаяния, украинцы изобрели новый способ выразить свой протест. Вместо заорганизованных и проплаченных «майданов», они начали клеить платежки за ЖКХ с надписями "Позор!", "Достали!", "Как выжить?!" и другими резкими высказываниями на стены и на доски объявлений возле органов власти.

Такие акции уже прошли в Днепре, Полтаве, Сумах и других городах. В Киеве платежки были приклеены возле Кабмина. В соцсетях акцию назвали "Стена позора".

"Позавчера получила платежкe. За тепло больше 1200 грн. за две неделе октября. Это при том, что пенсия у 1800 грн. Власть подняла цены на все – на продукты, на лекарства, на коммуналку. Мы уже привыкли, что нынешняя власть делает все только для того, чтобы людям было хуже. Но эти платежки привели к тому, что многим моим соседям и знакомым просто с сердцем плохо стало. Я клею платежку и написала на ней "Ганьба". У нас в Днепропетровске самые высокие тарифы по всей Украине. До каких пор это будет продолжаться?!" – сказала пенсионерка Тамара Ивановна Трегубенко, которая вместе с соседями приняла участие в акции.