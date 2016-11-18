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МВФ жаждет крови: украинских чиновников-коррупционеров надо сажать, а минимальную зарплату поднимать не слишком круто

опубликовано alex1943 в Пт, 18/11/2016 - 19:58 Новость: тема тэги гео
MWF
Комиссия Международного валютного фонда, проработав в Киеве неделю, отбыла с Украины, составив отчет и сделав заявление. В заявлении, обнародованном в пятницу, 18 ноября, МВФ сетует на то, что на Украине до сих пор нет задержаний высокопоставленных чиновников, подозреваемых в коррупции.

Дословно: «В то время как был достигнут определенный прогресс в создании новых институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, а также публикации деклараций активов должностных лиц высокого уровня... ощутимых результатов в преследовании и осуждении коррумпированных чиновников высокого уровня и изъятия доходов от коррупции до сих пор не достигнуто».

МВФ призывает власти Украины сделать решающие шаги в борьбе с коррупцией, которая «остается наиболее часто упоминаемой препятствием для ведения бизнеса на Украине».

Кроме того, представители МВФ заявили, что предлагаемое Кабмином Украины увеличение минимальной заработной платы в следующем году до 3200 грн (118 долларов), слишком круто, довольно и 2500 грн (92 доллара). Хотя решать, конечно, украинскому правительству. Напомним: сегодня минималка на Украине составляет 1450 грн (53 доллара), а коммунальные счета уже ее перегнали.

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