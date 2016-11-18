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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 18 Ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 18/11/2016 - 20:25

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинские подразделения за прошедшую неделю почти 6,5 тысяч раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая населенные пункты ДНР вдоль линии соприкосновения. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Ситуация на линии соприкосновения войск остается напряженной, — сказал он. – Интенсивность обстрелов по сравнению с прошлой неделей возросла до 6467 раз. В том числе по территории Республики велся огонь с применением артиллерии, танков и минометов – 2795 раз». Басурин уточнил, что под огнем подразделений ВСУ оказались 26 населенных пунктов, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую и Докучаевск. Он также сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за неделю один мирный житель погиб.

Заместитель командующего добавил, что разведка ДНР зафиксировала усиление позиций ВСУ танками, минометами, тяжелой и реактивной артиллерией, также к фронту переброшены боевики националистической группировки «Азов».

«Установлены новые объекты ВСУ для поражения нашими подразделениями, в случае перехода противника в наступление. Так, на горловском направлении выявлен дивизион РСЗО «Град», батарея 120-мм минометов и рота личного состава», — отметил замкомандующего.

Также, по данным Басурина, противник сосредоточил под Донецком взвод САУ «Гиацинт» калибром 152 мм, две батареи 120-мм минометов, по взводу танков и гаубиц Д-30, механизированная рота и рота личного состава. На мариупольском направлении выявлены батарея 152-мм САУ «Акация», взвод САУ «Гиацинт-Б», батарея 122 мм САУ «Гвоздика», две батареи 120 мм минометов, взвод гаубиц Д-30, танковый взвод и рота личного состава полка «Азов». :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее