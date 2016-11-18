Американский посол сказал, украинский националист запаниковал!

Посол Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Дэниел Бэер своим заявлением о возможности наступления армий донбасских республик на оккупированный ВСУ крупный промышленный Мариуполь, не на шутку встревожил украинских националистов и те начали запугивать жителей приморского города.

«Мариуполь, даже те, кто за Путина, готовьтесь. Если будет наступление, то город снесут с лица земли. Можно попробовать сдаться, но это не отменит результата — зачистки там всякие и городской бой», - пишет на своей странице в социальной сети, так называемый волонтёр, украинский националист Мирослав Гай.

Мало того, этот «стратег» призывает жителей Мариуполя самостоятельно начинать «зачистку» всех, несогласных с нынешним украинским режимом. Только так, по его словам, можно будет спасти город от уничтожения. Бедняга Гай даже не понимает, что «зачищать» придется едва ли не все население города, ведь «свидомых» украинцев там едва ли сотня наберется. Об этом свидетельствуют жиденькие митинги местных «патриотов» Украины.

Между тем, американский посол сказал следующее: «Обращая внимание на то, что СММ наблюдала связь между ограничением в доступе и нарушениями режима прекращения огня, мы глубоко обеспокоены тем, что силы ДНР и ЛНР, возможно, планируют нападение на Мариуполь или его окрестности»...