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В очередном транше от МВФ Киеву официально отказано

опубликовано alex1943 в Пт, 18/11/2016 - 21:48 Новость: тема тэги гео
MWF1
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) на днях отбыла из Киева, а сегодня стало известно, что Украине в очередном транше кредита отказано. Фонд призывает власть майданщиков ограничиться уже выданным в сентябре миллиардом долларов и указывает, что «властям Украины необходимо дополнительное время для реализации текущих задач, оговоренных в программе сотрудничества с МВФ».

Такое решение было легко прогнозируемым, если внимательно прочитать высказывания Рональда ван Родена и заявления о необходимости сильнее бороться с коррупцией, а также вчерашний прогноз заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Олега Чурия. И вот стало известно об официальном отказе в предоставлении транша в этом году.

Текущие задачи - усиление борьбы с коррупцией, увеличение пенсионного возраста, уменьшение социальных расходов госбюджета под предлогом достижения его сбалансированности, а также очередное увеличение коммунальных тарифов (в МВФ это называют борьбой за повышение уровня оплат на энергорынке).

Напомним: открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд. долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд. долларов в марте и 1,7 млрд. долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд. долларов.

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