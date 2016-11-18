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Главная Запасы газа в Украине стремительно тают опубликовано Nvb2003 в Пт, 18/11/2016 - 21:49 Новость: тема тэги гео Украина продолжает сжигать газ и тратить драгоценные запасы в подземных газовых хранилищах (ПХГ). Как сообщили 18 ноября 2016 г в пресс-службе Укртрансгаза, запасы газа в ПХГ на 16 ноября 2016 г сократились до 14,118 млрд. м3. По информации украинской компании, за сутки уровень заполнения ПХГ снизился на 0,29% — до 45,62%.

Но это данные Укртрансгаза, который любит приукрашивать действительность. А действительность такова, за за 1й месяц отопительного сезона Украина снизила запасы природного газа в ПХГ на 479,64 млн. м3 — до 14,252 млрд. м3. Такие данные компания публиковала 12 ноября 2016 г. Получается, что за 4 дня страна сожгла 0,134 млн. м3 газа.

Ведь 16 октября 2016 г на Украине официально начался отопительный сезон, в который страна вошла с 14,7 млрд. м3 газа в ПХГ.

На фоне стремительно тающих запасов газа В. Путин побеседовал с А. Меркель, которая разделила опасения главы российского государства. Главы двух стран пришли к тому, что угроза срыва транзита российского газа через ГТС Украины вполне реальна, и если она возникнет то решать ее будут вместе с Еврокомссией. Однако в Укртрансгазе, как обычно, не стали признавать очевидного, а напротив, в очередной раз обвинили Россию в том, что она не выполняет свои контрактные обязательства по давлению при транспортировке газа.

А. Новак 17 ноября 2016 г сообщил о том, что в рамках визита М. Шефчовича в г Москву намечаются 3-сторонние переговоры по газу для Украины. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее