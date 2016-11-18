В столице Украины уничтожают «дом Куприна»

Это тот случай, когда и русофобы, и толстосумы, желающие получить аппетитный участок в центре Киева, действовали сообща. На улице Михайловской, 10 уже фактически уничтожен жилой дом конца XIX века архитектора Николая Казанского, где жил выдающийся русский писатель Александр Куприн.

То, что снос здания был противозаконным, подтверждает следующий факт – его уничтожают под покровом темноты, когда город спит. В старинном доме уже не хватает трех этажей. Жители окрестных домов не остались равнодушными, вышли с протестами на улицу, но городская власть их не хочет ни видеть, ни слышать.

Выяснилось также, что официального статуса объекта культурного наследия, построенный в эклектическом стиле, дом уже не имеет. По статистике 90% объектов культурного наследия, которые в советское время были памятниками культуры, в независимой Украине этого статуса были лишены.

Историческое значение сносимого дома огромно: в нем находились редакции первых украинских изданий, выходивших в январе 1906 г. – журнала «Нова громада» и газеты «Громадська думка», в этом доме проживал всемирно известный писатель Александр Куприн («Гранатовый браслет», «Олеся» и др.). На месте исторического объекта планируют построить очередное административное здание.