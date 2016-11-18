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ДНР и Южная Осетия подписали Меморандум о сотрудничестве в области образования и науки

опубликовано alex1943 в Пт, 18/11/2016 - 22:02 Новость: тема тэги гео
osetija
«Сегодня в столице Абхазии, городе Сухум, состоялось подписание первого межведомственного Меморандума о сотрудничестве в области образования и науки. Документ был подписан министром образования и науки Донецкой Народной Республики Ларисой Поляковой и министром образования и науки Республики Южная Осетия Натали Гассиевой», - говорится в сообщении пресс-службы минобразования Республики, распространенном в пятницу, 18 ноября.

В тексте этого международного документа прописаны основные направления будущего партнерства. Среди них: подготовка высококвалифицированных кадров, проведение совместных исследований, студенческий обмен и другие.

«Сегодня мы сделали только первый шаг на пути к развитию полноценного образовательного и научного сотрудничества между ДНР и РЮО. Мы искренне рады, что в глазах наших югоосетинских коллег находим только понимание и глубокую заинтересованность», - сказала по поводу подписания Меморандума министр ДНР Лариса Полякова.

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