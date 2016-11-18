Поляки обнаружили, что национализм на Украине «вышел из подполья»

Польское издание Polonia Christianа удивляется и недоумевает тому, что на Украине усиливается нацистская идеология. Это очень дорого может стоить для общества, которое, заявляя прозападный курс и дружбу с Польшей, в то же время опирается на нацистскую идеологию. Европа молчит, и молчание это вызывает тревогу.

«Печально, что фильм Войцеха Смаржовского «Волынь» не стал точкой отсчета для диалога украинцев и поляков. Ведь, хоть это и художественное произведение, но основано на настоящих воспоминаниях. Вместо этого его не только запретили к показу в Украине, но и преследуют актеров, снимавшихся в нем» - пишет польское издание.

И дальше: «Национализм на Украине вышел из подполья. Прошли те времена, когда ресторан «Крыивка» во Львове, где при входе нужно было кричать «Слава Украине» придавал особый колорит городу. Сегодня, после годов пропаганды «героев УПА» в школах, мы видим, что националисты получают все большую поддержку избирателей, а националистические элементы есть уже в программах всех политических партий, не говоря уже о том, что сформированы военизированные организации», говорится в публикации.

В последнее время в польских СМИ все чаще и больше пишут об украинских националистах, и это тревожный симптом для Киева, который по-прежнему уверен в том, Варшава, как и прежде, будет отстаивать его интересы перед Европой...