Европе украинские товары не нужны, экспорт страны майдана упал на 30%

Все заверения президента Порошенко и правительства Украины о том, что украинские товары находят в Европе рынки сбыта и популярность их растет, оказалось ложью. Но главное - прокукарекать, а там...

На самом деле Евросоюз не признает украинские сертификаты качества продукции, а значит, и саму продукцию. Об этом рассказал торговый представитель ЕС в Украине Николас Бердж. По его словам, ЕС также не признает украинские сертификаты качества из-за плохой работы государственных органов в сфере контроля за соблюдением технических стандартов, отметил представитель ЕС. А чтобы перевооружить отрасли промышленности и ввести европейские стандарты, нужны очень большие средства, которых у страны нет.

Правда, это не касается продукции аграрной отрасли, в которой заинтересован Евросоюз, уточнил Николас Бердж. По его словам, такая ситуация связана с тем, что на агропродукцию нужны документы, которые в Украине выдаются по европейским стандартам. Однако ранее украинский миллиардер Юрий Косюк - владелец агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» заявлял, что стандарты – стандартами, но проблема в том, что Евросоюз навязал властям Украины невыгодные условия режима свободной торговли.

Это касается и сельскохозяйственной отрасли. Там везде есть квоты на объемы беспошлинного ввоза товара. Так, «Мироновский хлебопродукт», который производит 1 миллион 200 тысяч тонн куриного мяса в год, может беспошлинно ввести в ЕС только 16 тысяч тонн. Ну, плюс к тому же можно ввезти без пошлины 20 тысяч тонн целой замороженной курицы (которая абсолютно никому там не нужна). На все, что сверх этой квоты, - пошлина более 1000 евро за тонну. Причем Европа уже заявила, что квоты в сторону увеличения пересматривать не будет. Не надейтесь.

В действительности никакого открытия европейских рынков для украинских производителей не произошло. Экспорт из Украины в ЕС по итогам 2015 года упал на 30% и продолжает падать. И это, несмотря на вступление в силу режима свободной (читай, не свободной) торговли в рамках ассоциации Украины с ЕС.