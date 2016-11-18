Сводка событий Новороссии за 18 ноября 2016 года

Украинские силовики за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР. Как сообщили в Народной милиции, наиболее интенсивно обстреливался район памятника князю Игорю у КПП "Станица Луганская" и район Калиново. Также огонь велся по позициям Народной милиции в населенном пункте Сокольники, Логвиново, Калиновка, отметили в штабе. По данным оборонного ведомства ЛНР, украинские силовики использовали минометы, БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Минск видит усилия Украины по противодействию незаконному перемещению оружия через границу, но считает преждевременным говорить о полном решении проблемы. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Белоруссии Александр Тищенко. "Белорусская сторона не отрицает усилий, прилагаемых нашими украинскими коллегами по общей охране границы. Совместные меры оружейный трафик через границу сегодня сдерживают более эффективно. Но тем не менее вряд ли сегодня можно с полной уверенностью говорить, что обстановка в Украине с незарегистрированным оружием и его незаконным оборотом решена и больше не вызывает никаких опасений", — заявил Тищенко. По его словам, "говорить о том, что проблема решена, крайне рано". "Проблема есть, и она требует решений".

Денис Пушилин заявил, что власти ДНР в состоянии решить организационные вопросы и обеспечить безопасность во время проведения местных выборов в Донбассе. "Мы в состоянии решить как организационные вопросы, так и обеспечить безопасность на пунктах голосования, членам избирательных комиссий, переселенцам и международным наблюдателям". Пушилин отметил, что отсутствие жалоб и нарушений во время проведения на территории ДНР предварительного голосования показали готовность республики к организации выборного процесса.

Военные учения артиллерийских подразделений и командного состава состоялись в ЛНР. Об этом сообщил Андрей Марочко. "Сегодня на одном из полигонов прошли плановые занятия по управлению огнем. Отрабатывались вопросы совместно с артиллерийскими подразделениями". По его словам, проверялась артподготовка военнослужащих, ставились задачи по выдвижению, перестроению и поражению целей подразделениями танковых батальонов Народной милиции.

ОБСЕ констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Большое количество взрывов было зафиксировано в районах к северо-востоку от Мариуполя и в районе Авдеевка — Ясиноватая — Донецк.

"Сегодня впервые с августа 2014 года дончане, проживающие в районе аэропорта, смогли зажечь в своих домах свет. Ремонтные бригады подали напряжение абонентам улицы Взлетная". В ведомстве отметили, что до конца года планируется возобновить электроснабжение еще нескольких улиц в районе Донецкого аэропорта.