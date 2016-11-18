В украинские двери постучалась реституция, Польша подготовила первые иски

Это первый звоночек и знак того, что Украине придется распроститься, как минимум, с западными территориями. В Польше подготовлены к подаче в суды Львова и Тернополя первые два иска потомков собственников польских имений на территориях, ныне относящихся к Украине.

Возможность использовать закон о реституции - у европейцев появилась после того, как Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС.

«Требования истцов и их истории разные. Кто-то хочет компенсацию за использование, кто-то - выплату убытков от не полученной прибыли из-за конфискации средств производства, а кто-то просто стремится вернуть свою вотчину», - рассказал председатель «Товарищества кресовян» Конрад Рекас. Он также отметил, что организация уже собрала материалы на 1600 исков (!) по реституции.

«Среди собственности, например, жилой дом с прилегающими хозяйственными постройками и двенадцать гектаров сельскохозяйственных угодий в поселке городского типа Мельница-Подольская Борщевского района Тернопольской области, ориентировочная стоимость – шестьдесят тысяч долларов. Жилой дом, полезной площадью в 63 квадратных метра, с прилегающей жестяной мастерской с участком для строительства в 1200 квадратных метров в Ковельском районе Волынской области (около семидесяти восьми тысяч долларов плюс компенсация)» — говорит Рекас.

«Еще интереснее процесс возвращения бывшего помещичьего хозяйства в Ровенской области с тринадцатью с половиной гектаров земли стоимостью в шестьдесят семь тысяч долларов и двух жилых домов в Киеве с компенсацией за эксплуатацию медного рудника в Харьковской области, стоимость которых оценивается в полтора миллиона». И так далее...

К слову, только на дома в западной Украине уже претендуют 100 тысяч поляков. Если учесть, что значительная часть Западной Украины принадлежала Польше и Австро-Венгрии, то на этой территории сохранились если не объекты недвижимости, то земельные угодья, права на которых непременно заявят потомки бывших владельцев.

Реституия — в переводе с латинского: восстановление, возвращение прежних прав владельцам имущества. Вмеждународном праве — форма материального возмещения ущерба в результате неправомерного международного акта путём восстановления состояния, существовавшего до его совершения.