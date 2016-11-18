Украина в ООН не поддержала резолюцию, осуждающую героизацию нацизма

Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор», Виктор Медведчук прокомментировал отказ украинской делегации проголосовать за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которую вчера принял комитет Генеральной Ассамблеи ООН. "Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Документ, традиционно представленный по инициативе РФ, получил поддержку 131 страны. Украина, как и в 2014–2015 годах, оказалась в числе государств, отказавшихся поддержать резолюцию (в этот раз вместе с США и Палау).

Парадоксы демократии по-украински: официальный Киев, на словах осуждающий любые проявления нацизма и нетерпимости, не поддержал резолюцию, которая признает, что все государства должны запретить любое «чествование нацистского режима, его союзников и связанных с ними организаций, будь то официально или неофициально».

Украинская проевропейская власть отказалась поддержать документ, который, без сомнения, нашел бы поддержку в обществе (для Украины, в годы Великой Отечественной войны потерявшей миллионы своих сыновей и дочерей, боровшихся против фашистской Германии, эта тема остается крайне болезненной). Позиция официального Киева идет вразрез с мнением народа. Голосование в ООН — это предательство тех принципов и идей, которые исповедовали участники антигитлеровской коалиции, это преступление против памяти наших отцов и дедов.

Власть, откровенно потакающая радикалам, чтобы использовать их в борьбе с политическими оппонентами и инакомыслящими, со всей очевидностью продемонстрировала своим гражданам и мировому сообществу, что не намерена бороться с неонацизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью. Это дает зеленый свет праворадикальным силам внутри страны, которые пытаются раскачать ситуацию, расколоть общество. Поднимая языковой вопрос, разделяя граждан на два сорта, они провоцируют новый виток противостояния и агрессии.

Героизация ОУН-УПА, разрушение памятников и мемориалов, борьба с советской символикой, переименования городов и улиц — вот чем сегодня обеспокоены во власти. Это одна из причин отказа поддержать резолюцию, в которой выражается «озабоченность по поводу непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».

Безответственная позиция проевропейской «демократической» власти — это вызов для мирового сообщества. Кроме того, такая позиция подрывает репутацию Украины на международной арене. Отказ Киева поддержать резолюцию ООН свидетельствует о том, что в Украине готовы закрывать глаза на деятельность неонацистских праворадикальных движений. Украинские евродемократы так и не вынесли уроков из событий прошлых лет. А это значит, что «партия войны» будет пытаться и дальше использовать идею «пещерного национализма», обостряя конфликт в обществе и раскалывая и без того измученную противостоянием Украину."