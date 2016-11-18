«Друзьям — всё, врагам — закон»? Об очередном законопроекте Украины

Законопроект, внесенный группой внефракционных депутатов украинского парламента и зарегистрированный в Раде предполагает ввести уголовную ответственность за посещение государственными служащими Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Согласно тексту документа, за нарушение порядка въезда на эти территории, которые Украина считает "оккупированными", предлагается ввести штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен или около $33). За повторное такое правонарушение предусматривается арест на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В то же время по результатам расследования, проведенного журналистами газеты «Комсомольская правда» стало известно, что некоторые ныне действующие украинские чиновники, включая и сотрудников СБУ, имеют в Крыму очень дорогую недвижимость и даже российские паспорта. Подробнее по ссылке.