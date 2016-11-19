Демагогия и ложь как военно-политические инструменты

Очевидно, что ВКС РФ прекратили наносить удары по боевикам в Алеппо не только по тактическим соображениям, но в основном благодаря политическому давлению, оказанному администрацией США. Думать по-другому значит не дружить с элементарной логикой и здравым смыслом. Очевидно, расчет был сделан на то, что провокация или обострение конфликта в Сирии могут сорвать или кардинально повлиять на ход американских выборов. Так или иначе, американцы в очередной раз добились своих тактических целей – удары российской авиации в районе Алеппо прекратились.

После выборов в США российская авиация вновь продолжила удары в других районах. Россия усилила свою группировку еще до избрания Дональда Трампа, направив к берегам Сирии группу кораблей. Известный специалист в области геополитики и международной конфликтологии генерал - полковник Леонид Ивашов считает, что возобновление ударов ВКС РФ не следует увязывать с избранием Трампа, поскольку это плановая операция. Между тем, прекращение ударов в Алеппо по его мнению было связано с тем, что в действия российских военных вмешались политика и дипломатия. В противном случае, этот город был бы взят под контроль еще несколько месяцев назад.

Просто американцы продавили свою политическую позицию, которая состояла в организации так называемой «гуманитарной паузы». Как следствие, террористы перегруппировались и усилились. Американцы по дипломатическим каналам одновременно действовали по двум направлениям. С одной стороны, они вроде бы признавали запрещенную в России «Джебхат ан-Нусру» террористической организацией, с другой стороны вслед за этим довольно неожиданно для российской стороны устроили истерику в ООН по поводу «жестокости России» в Алеппо. Дальнейшее известно.

Таким образом, США выступают против России на территории Сирии в качестве противника, используя ложь и демагогию в качестве своего любимого политического инструмента. Именно ложь обеспечивала военные операции НАТО против Ливии, Ирака и Югославии, поэтому ложь можно считать на войне «штатным оружием». Леонид Ивашов полагает, что главное для различных российских политиков не мешать армии побеждать в Сирии и не вмешиваться в ее действия.

Действительно, пытаться в чем-либо переубеждать американцев наивно. Они не ищут правду, а ищут пути к ослаблению противника, в том числе за счет системной лжи. При этом, абсолютно ни в чем себе не отказывая. Здесь мы напомним об ударах авиации американской коалиции по позициям сирийской правительственной армии. Конечно, «по ошибке». Одним словом, наивно пробиваться к правде там, где ложь орудие войны.

В словах Леонида Ивашова, конечно, просматривается позиция кадрового военного. Вместе с тем, ситуация представляется гораздо более сложной. Главная ошибка представителей российской политической элиты состоит даже не в том, что они сначала наступают, а затем отступают, а в том, что они все еще думают, что с ними играют по правилам. Точно также когда-то думали Милошевич и Каддафи. Мелкие ситуационные уступки на войне – это тактические маневры.

Американцы действуют цинично, используя стратегию лжи и правило «против лома нет приема». Российская сторона как бы этого не замечает, и старается «не поддаваться на провокации». Между тем, американцы не спеша ведут войну на истощение. Хорошо воевать с потребителями, когда в руках «печатная машина».