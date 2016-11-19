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В восточном Алеппо боевики убили 17 митингующих, ранили 40, около 10 казнили

опубликовано alex1943 в Сб, 19/11/2016 - 10:30 Новость: тема тэги гео
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Доведенные до отчаяния люди выходят на митинги, где становятся живыми мишенями для боевиков, которые продолжают использовать мирное население в качестве щита. Жители восточных районов Алеппо несмотря на террор боевиков не прекращают протесты и попытки выйти в безопасные районы города, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Ссылаясь на слова беженцев из восточной части Алеппо, он сообщил, что около 300 мирных жителей протестовали против террористов и "местного совета". В ходе волнений они попытались прорваться через пункт пропуска Бустан Аль-Каср.

Боевики разогнали демонстрацию, обстреляв протестующих из крупнокалиберного пулемета, после чего заминировали все подходы к пункту и разместили снайперов на крышах близлежащих домов, рассказал Конашенков.
В тот же день более 200 мирных жителей из района Сахур (восточный Алеппо) вышли на уличный митинг протеста и попытались выйти на территорию, контролируемую правительственными войсками.

"В районе Хайдарие боевиками без предупреждения был открыт огонь по митингующим из автоматического оружия. На месте погибло 17 человек, в том числе два подростка 13 и 15 лет, ранено более 40 человек. Террористы задержали и увезли в неизвестном направлении около десятка мужчин, которых посчитали "организаторами" волнений. Тем же вечером все они были расстреляны", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.

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