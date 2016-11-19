Ненормандский формат для Украины

Известные американские юристы-международники, со значительным опытом работы на Украине: Джеффри Берт, Джеймс Гитч, Питер Петтибон и Томас Шиллингау обратились к Трампу с предложением изменить «нормандский формат» переговоров по Украине, поскольку он не приносит ожидаемых результатов. По мнению этих экспертов за украинскую проблему следует взяться совместно России, США и Европе.

Они предложили ряд шагов, направленных на урегулирование ситуации. А именно: заморозить все споры по статусу Крыма на неопределённое время (как это было с Прибалтийскими республиками с 1945 по 1991 годы). Далее установить статус-кво в Донбассе, признав его как часть Украины, но обеспечив полное прекращение огня. И, наконец, создать пакет помощи для экономического восстановления Украины с участием Российской Федерации, США и Евросоюза. Средства эти должны быть направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры, выплаты компенсаций беженцам и людям, живущим в зоне военной операции за понесённые имущественный ущерб и ранения. Причём речь идёт о миллиардах долларов.

Предложение на первый взгляд привлекательное. Но согласен ли Донбасс снова войти в состав Украины, находящейся под властью фашистов? А ведь об устранении их от власти эксперты ничего не говорят.