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Ночной огонь под Мариуполем

опубликовано vinodelov в Сб, 19/11/2016 - 11:02 Новость: тема тэги гео
Ночной огонь под Мариуполем
Во втором часу ночи на 19 ноября пришло сообщение из-под Мариуполя об обстреле, который вели ВСУ из тяжёлой ствольной артиллерии, расположенной на окраине микрорайона Восточный. Огонь вёлся по населённым пунктам Коминтерново и Саханка.

Поскольку артиллерийские позиции карателей находятся в непосредственной близости от населенных кварталов Мариуполя, легко можно сделать вывод что украинские нацики используют те же приёмы, что и ИГИЛ в Алеппо и Мосуле, прикрываясь мирным населением.

С разной интенсивностью, но по всей линии фронта минувшей ночью шли бои. В частности, в районах Алмазное – Калиново – Брянка – Первомайское. Гремела канонада севернее Горловки. Позиции Народной милиции ЛНР противник обстреливал и на Луганском направлении.

Время течёт, переговоры идут, а на донбасских фронтах – без перемен.

Василий Семёнов

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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