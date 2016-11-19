Главная

ДонНАСА активно участвует в восстановлении разрушенных территорий

опубликовано alex1943 в Сб, 19/11/2016 - 11:05 Новость: тема тэги гео
MISI
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры за последние два года выпустила три тысячи квалифицированных специалистов, пополнивших ряды строителей, так необходимых молодой Республике в условиях непрекращающихся обстрелов и разрушений. Об этом сегодня сообщил ректор вуза Евгений Горохов.

«С 2014 по 2016 года в Донбасской академии строительства и архитектуры было подготовлено три тысячи специалистов строительных специальностей. Все наши ребята трудоустроены. Причем наши заочники всегда работали и обучались одновременно, что является хорошим показателем», — сказал он.

С началом боевых действий появились и новые направления в обучении студентов, которые вуз успешно освоил. По словам Горохова, в ДонНАСА с началом войны появились новые направления обучения, которые могут быть актуальными в современных условиях. Среди них «Экспертиза и управление недвижимостью», «Информационно-стоимостный инжиниринг», «Менеджмент строительных организаций», «Механики». «К примеру, студенты-механики, обучаются ремонту военной техники, которая в условиях войны изнашивается и требует восстановления», — добавил ректор.

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАСА) была основана 1 января 1972 года. До 1994-го она носила название Макеевский инженерно-строительный институт (МИСИ). За время работы вуз подготовил тысячи специалистов различных направлений, включая архитектуру, экологию, экономику в строительстве и другие. Студенты учебного заведения регулярно принимают участие в международных конкурсах проектов и занимают призовые места.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет