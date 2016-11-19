ДонНАСА активно участвует в восстановлении разрушенных территорий

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры за последние два года выпустила три тысячи квалифицированных специалистов, пополнивших ряды строителей, так необходимых молодой Республике в условиях непрекращающихся обстрелов и разрушений. Об этом сегодня сообщил ректор вуза Евгений Горохов.

«С 2014 по 2016 года в Донбасской академии строительства и архитектуры было подготовлено три тысячи специалистов строительных специальностей. Все наши ребята трудоустроены. Причем наши заочники всегда работали и обучались одновременно, что является хорошим показателем», — сказал он.

С началом боевых действий появились и новые направления в обучении студентов, которые вуз успешно освоил. По словам Горохова, в ДонНАСА с началом войны появились новые направления обучения, которые могут быть актуальными в современных условиях. Среди них «Экспертиза и управление недвижимостью», «Информационно-стоимостный инжиниринг», «Менеджмент строительных организаций», «Механики». «К примеру, студенты-механики, обучаются ремонту военной техники, которая в условиях войны изнашивается и требует восстановления», — добавил ректор.

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАСА) была основана 1 января 1972 года. До 1994-го она носила название Макеевский инженерно-строительный институт (МИСИ). За время работы вуз подготовил тысячи специалистов различных направлений, включая архитектуру, экологию, экономику в строительстве и другие. Студенты учебного заведения регулярно принимают участие в международных конкурсах проектов и занимают призовые места.