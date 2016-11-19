Боевая проверка "Адмирала Кузнецова"

Древнекитайские стратеги считали, что государство содержит армию много лет, чтобы суметь применить ее в один день. В этом смысле пришла пора попробовать в деле "Адмирала Кузнецова". Речь идет о единственном российском авианосце, который официально называется авианесущим крейсером. Министерство обороны РФ констатировало применение палубной авиации в провинции Идлиб (Сирия) для уничтожения боевиков, бросивших вооруженный вызов законному сирийскому правительству.

Удары наносились по заранее разведанным целям. Известный специалист по проблемам Ближнего Востока Евгений Сатановский обратил внимание, что ранее (в том числе, в советское время) авианесущие корабли никогда не применялись. Нужно учесть, что в данном случае стоит вопрос не только количества пораженных целей, но и качества процесса всего дальнего похода и эффективности поддержки действий сухопутной армии подобным образом.

Пока кроме ударов по террористам можно отметить и потерю одного российского самолета еще до начала боевых действий. Таким образом, ВМФ РФ в условиях войны на территории Сирии проверяет сейчас боевые возможности авианесущей корабельной группы. Каковы будут результаты, таковы будут и выводы.