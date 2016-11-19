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Порошенко должен явиться в Генпрокуратуру 29 ноября для допроса

опубликовано alex1943 в Сб, 19/11/2016 - 12:09 Новость: тема тэги гео
POROH
Из администрации президента сообщают, что в ведомство президента Украины Петра Порошенко пришел вызов на допрос главы государства по делу Майдана.

«9 ноября зарегистрирован документ о необходимости прибытия 29 ноября в Генпрокуратуру президента Украины Петра Порошенко», — рассказали в администрации президента Украины. Как констатировали источники, президента намерены допросить по делу Майдана, во время которого в 2014 году против активистов были совершены преступления.

Нужно отметить, что этот вызов не первый, Порошенко уже больше года не является в Генпрокуратуру Украины. По заявлению представителей прокуратуры, помощники украинского лидера, который не хочет давать показаний, ссылаются на его загруженность.

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