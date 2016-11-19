Пенсионная система станет справедливой, но не известно, когда – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде, заявил, что существующая в Украине пенсионная система нуждается в реформировании. "Эта система несправедливая, она продуцирует бедность. И нам нужно наработать решения, которые позволят получать нормальную и минимальную, и среднюю пенсию", – сказал он.

По словам В.Гройсмана, все упирается в отсутствие денег в госбюджете и Пенсионном фонде Украины: "Для этого нужны ресурсы. Но если появится хоть минимальный шанс изменить систему и сделать ее справедливой – мы это сделаем".

Напомним, пенсионная реформа в Украине в данный момент является ключевым требованием Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша кредита.

Реформа по требования МВФ предполагает повышении пенсионного возраста для украинцев и ужесточении условий назначения пенсий – чтобы их могло получать как можно меньше людей.