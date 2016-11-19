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Зависимость от "американского бога"

опубликовано Артем Смолов в Сб, 19/11/2016 - 13:06 Статья: тема тэги гео
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Главный вопрос в украинской политической элите, всплывшей наверх после переворота в феврале 2014 года, поможет новая американская администрация или не поможет. Что будет дальше? Готовиться ли к дальнейшей войне в Донбассе или к новому перевороту? Или к внеочередным выборам? Известный украинский публицист Татьяна Монтян обращает внимание, что местное "дурачье при власти" в угоду своим политическим хозяевам очень часто обзывало Трампа "маргиналом, идиотом и врагом демократии". Теперь пришла пора подумать.

Между тем, у Дональда Трампа могут быть совсем иные мотивы, чем у тех, кто посылал в Киев госпожу Нуланд для раздачи печенек и иных вкусных обещаний. Монтян ожидает, что Украина может "зависнуть на длительное время". При этом те, кто на Украине ранее призывал "бороться с ватой" и убивать соотечественников только за то, что они по-другому мыслят, точно также теперь призывают строить "гражданское общество".

"Развитая Европа", конечно, от Евромайдана выиграла. Польша, например, которая потихоньку начинает сжигать украинские флаги, получила огромное количество рабов – гастарбайтеров. При этом польские политики уже серьезно посматривают на Львов как на "исконно польские земли". Венгры и румыны тоже оценивают свои возможности и исторические территориальные обиды. Ситуация развивается и все ожидают лишь того, как далеко может зайти процесс дезинтеграции Украины, рассчитывая свои действия в зависимости от сигналов американской администрации. «Дурачью» в начале 2014 года говорили, не связывайтесь с «полосатым дьяволом», «дурачье» бранилось, скакало и улюлюкало.

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