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На Галичине за сутки два взрыва в домах: есть пострадавшие

опубликовано vinodelov в Сб, 19/11/2016 - 13:10 Новость: тема тэги гео
мвс-мвд

На Львовщине зафиксировано два взрыва в домах. Вероятно, речь идет о взрыве газа. Об этом 19 ноября сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

18 ноября в 15.52 в с. Ходовичи Стрыйского района в частном одноэтажном жилом доме, размером 20×15 м, произошел взрыв и возник пожар. Погибших нет.

Огонь уничтожил перекрытие на площади 50 м², несущие стены на площади 90 м², крыша на площади 50 м², вещи домашнего обихода на площади 50 м², повреждена крыша на площади 50 м².

Собственник жилого дома, 1967 года рождения, получил термические ожоги и был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской центральной районной больницы.

Его состояние на 06.00 19 ноября — тяжелое.

Работники Стрыйского УЕГГ временно прекратили подачу газа к дому. Причина происшествия — выясняется.

Кроме того, 19 ноября около 07.00 в с. Верин Николаевского района в кирпичной летней кухне (владелец — 1960 года), размером 6×6 м произошел взрыв, без дальнейшего горения.

В результате взрыва травмированы мать владельца, которую в тяжелом состоянии госпитализированы в Николаевскую ЦРБ, разрушено летнюю кухню, повреждены два окна в доме владельца, одно окно и сорвано два шифера соседнего жилого дома.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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