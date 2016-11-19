Главная

Боевики не едут на Ближний Восток, они готовятся к террактам в Европе

опубликовано alex1943 в Сб, 19/11/2016 - 13:20 Новость: тема тэги гео
IGIL
Как пишет Associated Press, в последнее время вербовщики исламистов изменили тактику, они больше не просят потенциальных террористов ехать в Сирию или Ирак. Они призывают их готовить террористические атаки в Европе.

Спецслужбы Нидерландов заявили, что от 60 до 80 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» находятся в Европе и готовят нападения на города.

Как рассказал Национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов Дик Схооф, число воюющих экстремистов в арабских странах сократилось. По мнению представителя правоохранительных органов, это не значит, что оставшиеся на родине сторонники ИГИЛ не представляют опасности.

На днях МВД Бельгии предупредило, что разгром ИГ в Сирии может привести к возвращению в Европу от трех до пяти тысяч джихадистов. Речь идет о тех экстремистах, у которых есть гражданство государств ЕС.

»

Американские евреи

опубликовано Гостьnikolay (не проверено) в Сб, 19/11/2016 - 14:07

Именно для этих целей их и завезли в Европу американские евреи. Сбор денег, для переселения мусульман в Европу, был произведен в США американскими евреями.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет