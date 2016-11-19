Боевики не едут на Ближний Восток, они готовятся к террактам в Европе

Как пишет Associated Press, в последнее время вербовщики исламистов изменили тактику, они больше не просят потенциальных террористов ехать в Сирию или Ирак. Они призывают их готовить террористические атаки в Европе.

Спецслужбы Нидерландов заявили, что от 60 до 80 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» находятся в Европе и готовят нападения на города.

Как рассказал Национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов Дик Схооф, число воюющих экстремистов в арабских странах сократилось. По мнению представителя правоохранительных органов, это не значит, что оставшиеся на родине сторонники ИГИЛ не представляют опасности.

На днях МВД Бельгии предупредило, что разгром ИГ в Сирии может привести к возвращению в Европу от трех до пяти тысяч джихадистов. Речь идет о тех экстремистах, у которых есть гражданство государств ЕС.